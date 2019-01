Vakbond: Amsterdamse boa's vermeden risicowijken tijdens jaarwisseling

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Amsterdam hebben op Oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling bepaalde wijken in de stad bewust gemeden. Volgens hun vakbond was dit "om te voorkomen dat ze een schietschijf werden". Ze moesten de orde handhaven in steeds meer vuurwerkvrije zones.

Het gaat om delen van Zuidoost, Nieuw-West, West en het Wallengebied. Ook werden risicovolle situaties uit de weg gegaan.

"Er is nadrukkelijk met de leidinggevenden de afspraak gemaakt om die gebieden te mijden", zegt Ruud Kruin van de vakbond tegen AT5. "Het zijn gebieden waarvan de boa's weten dat er vervelende jochies en meiden actief zijn."

Geen wapenstok of pepperspray

De vakbond maakt zich al langer zorgen over de veiligheid. Boa's moeten het doen zonder wapenstok, pepperspray of bodycam terwijl ze regelmatig te maken krijgen met agressie. "Wij vinden dat de mensen moeten worden uitgerust met verdedigingsmiddelen. Zolang je dat niet doet, is het verstandig om bepaalde gebieden te mijden", zegt Kruin.

Uit een recent onderzoek blijkt dat een derde van de handhavers dagelijks met zwaar geweld te maken heeft. Het gaat dan om schoppen, slaan of bijten. Direct gevolg hiervan is volgens Kruin dat de leiding er nu bewust voor kiest om gebieden te mijden en bepaalde situaties uit de weg te gaan. Dit zou afgelopen jaar niet alleen rond de jaarwisseling zijn gebeurd, meldt NH Nieuws.