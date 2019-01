'Honderden Duitse politici gehackt, gegevens en documenten online'

Bij een hackaanval in Duitsland zijn de persoonsgegevens en privédocumenten van honderden politici buitgemaakt. Brieven, rekeningen, identiteitsbewijzen en contactgegevens zoals telefoonnummers en adressen van Bondsdagleden zijn online gepubliceerd, meldt het Duitse nieuwsprogramma Tagesschau.

Er zouden ook chats met en creditkaartgegevens van familieleden tussen zitten. Politiek explosieve documenten lijken op het eerste gezicht te ontbreken. In sommige gevallen zijn de gegevens jaren oud. De links naar de lekken zijn via Twitter in aanloop naar Kerst verspreid. Opvallend genoeg zijn ze nu pas opgepikt.

In de Bondsdag zijn alle partijen behalve de Alternative für Deutschland (AfD) geraakt. Niet alleen landelijke parlementariërs, ook politici in deelstaten zijn getroffen. Het is onduidelijk waarom de hack werd gepleegd en wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn. De fracties zijn de geleden schade in kaart aan het brengen.

Bij de publicaties ontbreekt een systematiek. "Het lijkt er veel eerder op dat de hackers alles waar zij de vinger op hebben weten te leggen, op internet hebben geplaatst", schrijft Tagesschau.

In 2015 werd het computernetwerk van de Bondsdag aangevallen. Onduidelijk is of de huidige documenten toen of op een ander tijdstip zijn buitgemaakt.