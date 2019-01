Wekdienst 4/1: militairen naar Wadden en herdenking rapper Feis

En dan nog even dit:

Veilinghuis Sotheby's biedt deze maand in Londen en New York kunstwerken aan uit de collectie van het Koninklijk Huis. De geschatte waarde is zo'n 3,5 miljoen euro, meldt NRC. Het topstuk is een tekening van de Vlaamse kunstenaar Rubens met een waarde van omgerekend 2,2 tot 3,1 miljoen euro.

De tekeningen die eind deze maand worden verkocht komen uit de kunstcollectie van koning Willem II (1792-1849) en zijn echtgenote Anna Paulowna - de laatste grote koninklijke kunstverzamelaars. Het gaat om dertien tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk.

Het is niet voor het eerst dat de koninklijke familie stukken uit de collectie van Willem II verkoopt. In 1988 liet prins Bernhard al twee schilderijen veilen. De opbrengst was volgens de veilingcatalogus bestemd voor het Wereld Natuur Fonds, maar later kwam naar buiten dat Bernhard de 700.000 euro had gebruikt voor een priv├ęproject.

