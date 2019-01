Doden en zwaargewonden bij verkeersongeluk Florida

Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Florida zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Twee grote vrachtwagens en twee personenauto botsten op elkaar. Minstens acht personen zijn gewond geraakt. Sommigen zijn er slecht aan toe.

Bij de botsing, in de buurt van de plaats Gainesville in het noorden van Florida, lekte diesel op het wegdek, wat een grote vuurzee veroorzaakte. Volgens de autoriteiten kwam bijna 200 liter diesel vrij. De brand is inmiddels geblust. Het vuur was zo hevig dat het wegdek beschadigd is geraakt.

De autoriteiten zijn een moordonderzoek gestart. Wat de aanleiding daarvan is, is niet bekendgemaakt.