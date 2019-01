Zes procent Nederlanders ouder dan 12 gebruikt nooit internet

Ouderen

Ongeveer de helft van de niet-gebruikers van internet zijn ouderen. Deze groep is wel kleiner geworden in vergelijking met 2012: toen was 66 procent van de 75-plussers nooit online, in 2018 was dit nog 32 procent. Ook van de iets jongere groep, van 65 tot 75 jaar, is het deel dat internet niet gebruikt in vier jaar tijd gedaald, van 43 procent naar 33 procent.