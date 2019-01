A8 bij knooppunt Zaandam dicht vanwege zinkgat

De A8 bij knooppunt Zaandam blijft vannacht dicht voor wegwerkzaamheden, meldt NH Nieuws. Vanmiddag werd in de middenberm een zinkgat ontdekt. Rijkswaterstaat hoopt dat de reparaties aan het eind van de nacht klaar zijn en dat de weg dan weer open kan.

Toen het gat werd ontdekt, werd een rijbaan in noordelijke richting afgesloten. Daardoor was er in de avondspits wat vertraging. Mochten de werkzaamheden uitlopen, dan verwacht Rijkswaterstaat geen grote problemen. Veel mensen zijn nog met vakantie en de meeste gebruikers van de A8 rijden in de andere richting, naar Amsterdam.

Rijkswaterstaat moet vannacht eerst een stuk asfalt verwijderen en dan versteviging in de ondergrond aanbrengen voordat er nieuw asfalt op gaat. Daarvoor is groot materieel nodig.