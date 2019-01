Tientallen Nederlandse toeristen vast in Thaise tropische storm

Thailand maakt zich op voor een zware tropische storm. Die koerst recht af op de populaire toeristische oostkust. De Thaise weerdienst vreest dat het de zwaarste storm wordt in dertig jaar en verwacht golven van vijf tot zeven meter hoog, windvlagen van meer dan 100 kilometer per uur, zware regenval en vloedgolven die het land kunnen overstromen.

Tienduizenden toeristen zijn de afgelopen dagen al gevlucht van de eilandjes Koh Tao, Koh Samui en Koh Phangan, die volgens de verwachting in het oog van de storm komen te liggen. Maar niet iedereen wist op tijd het vaste land te bereiken, want de veerdiensten zijn inmiddels vanwege de hoge golven uit de vaart genomen. Ook alle vluchten van en naar de eilanden zijn gecanceld.

Alarmcentrale

De ANWB alarmcentrale heeft vandaag zo'n veertig telefoontjes binnengekregen van Nederlanders die vastzitten in het gebied. "We adviseren mensen goed te luisteren naar de lokale autoriteiten en hun aanwijzingen op te volgen", zegt een woordvoerder tegen de NOS. "We kunnen nu niets anders doen dan afwachten en hopen dat het meevalt."

Het Rode Kruis heeft al voorbereidingen getroffen in het gebied. "We hebben vier hulpposten bevoorraad met medicijnen en hulpgoederen als voedsel, kleding en dekens", zegt een woordvoerder. "Als het nodig is kunnen we meteen aan de slag."