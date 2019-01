Den Haag zoekt beeld van vuur en vonkenregen Scheveningen

Begrip

Krikke was vanmiddag met een aantal wethouders in Scheveningen om te praten met ondernemers en bewoners die getroffen zijn door de vonken- en asregen. In die gesprekken werd duidelijk dat bewoners en ondernemers momenten van grote angst hebben gekend, staat in een persbericht van de gemeente.

In het bericht staat ook dat de burgemeester en wethouders zo goed mogelijk antwoord hebben gegeven op de vragen van betrokkenen en dat bewoners en ondernemers "er begrip voor toonden dat het stadsbestuur zo kort na de gebeurtenissen op Scheveningen nog niet alle antwoorden heeft".