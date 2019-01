Woede in Indiase deelstaat Kerala om tempelbezoek vrouwen

Een dode, tientallen gewonden en massale protesten. In de Indiase deelstaat Kerala is het onrustig sinds bekend werd dat voor het eerst in eeuwen twee vruchtbare vrouwen de hindoeïstische Sabarimala-tempel bezochten.

Wettelijk gezien deden de vrouwen niets verkeerd, maar hindoeïstische organisaties en de hindoe-nationalistische partij BJP zien het bezoek aan de tempel als heiligschennis. Zij riepen hun achterban op tot een tweedaagse shutdown.

En die roep is gehoord: aanhangers leggen hun werk neer, gaan de straat op en blokkeren wegen. Vanwege de veiligheid besloot de deelstaatregering daarop om scholen te sluiten en het openbaar vervoer stil te leggen.

Celibaat

De onrust begon afgelopen woensdag. Het lukte twee vrouwen van 39 en 40 jaar om onder politiebegeleiding de tempel te betreden. Volgens de hindoeïstische traditie zijn vrouwen tussen de 10 en 50 jaar oud niet welkom in de Sabarimala-tempel.

In die leeftijden zijn zij vruchtbaar en menstruerende vrouwen zijn volgens het hindoeïsme onrein. Volgens de hindoes wil de god Ayyappa - die in de Sabrimala-tempel aanbeden wordt - wegens zijn celibaat geen vruchtbare vrouwen in de tempel hebben.

In september oordeelde het Hooggerechtshof dat het toegangsverbod discriminerend en dus in strijd met de Indiase grondwet is. Alle vrouwen moesten vanaf dat moment toegang krijgen tot de tempel. Maar dat blijkt in de praktijk anders te werken.

In het hele land gingen conservatieve hindoes de straat op om te protesteren tegen het besluit van de rechter: