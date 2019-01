Nancy Pelosi gekozen tot voorzitter Huis van Afgevaardigden

Nancy Pelosi is de komende twee jaar voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Op de eerste zittingsdag van het nieuwe jaar kozen de leden zoals verwacht voor de ervaren politica (78) uit Californië. De Democraten kregen door de tussentijdse verkiezingen in november een meerderheid in het Huis.

Als eerste vrouw was Pelosi al eerder Speaker of the House, van 2007 tot 2011. Zij werd nu gekozen met 220 stemmen tegen 192 stemmen, voor de Republikeinse kandidaat Kevin McCarthy. Andere kandidaten kregen maar een handvol stemmen in het 435 zetels tellende Huis.

Door het voorzitterschap is Pelosi een van de machtigste politici in Washington. De voorzitter bepaalt in belangrijke mate de agenda van het Huis, bijvoorbeeld door te beslissen welke onderwerpen in stemming worden gebracht.

Met de machtsovername in het Huis van Afgevaardigden is dat deel van het Congres nu ook diverser dan ooit. Zo zitten er voor het eerst moslima's en inheemse Amerikaanse vrouwen in de Democratische fractie, evenals de eerste openlijk homoseksuele man. In de fractie zit verder Alexandria Ocasio-Cortez, die met haar 29 jaar het jongste vrouwelijke congreslid uit de geschiedenis is.

De vrije hand

Nu de Democraten de meerderheid hebben, kan president Trump meer oppositie verwachten tegen zijn beleid, al heeft een meerderheid van de nieuwe Democratische afgevaardigden juist tot samenwerking met de Republikeinen opgeroepen.

Ook zullen onder leiding van Pelosi mogelijk onderzoeken worden ingesteld naar Trumps regering en beleidsplannen. De afgelopen jaren kreeg Trump vrijwel volledig de vrije hand van de Republikeinen.