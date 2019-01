30.000 Zweden waarschijnlijk nog een week zonder stroom

Zo'n 30.000 gezinnen in Zweden zitten na een zware storm die dinsdagnacht over het land trok waarschijnlijk nog een week zonder stroom. Het gaat om gezinnen in een gebied langs de kust van Stockholm en Uppsala.

Een woordvoerder van stroomleverancier Vattenfall zegt dat de situatie veel ernstiger is dan in eerste instantie werd gedacht. "Er zijn veel bomen gevallen op de elektriciteitsleidingen en veel elektriciteitsmasten zijn geknakt of omgevallen. Het gaat meer tijd kosten om het elektriciteitsnet weer op te bouwen."

Volgens Vattenfall komt dat doordat het gevaarlijk werk is. "Bomen die tegen andere bomen zijn aangevallen of nog half op elektriciteitsleidingen liggen vormen een groot risico en dat bepaalt hoe snel we kunnen werken." Ook de lange perioden van duisternis in dit jaargetijde in Zweden en het onbegaanbare terrein maken het lastiger om het netwerk snel te herstellen.

Treinongeluk

Door de zware storm Alfrida kwamen tienduizenden gezinnen in Denemarken, Zweden en Finland zonder stroom te zitten. Vooral het zuidwesten van Zweden werd door de storm getroffen. In Denemarken veroorzaakte de storm het treinongeluk op de Grote Beltbrug, waarbij acht mensen om het leven kwamen.