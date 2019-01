Snelrecht voor één relschopper Brabant, ondanks vele incidenten

Hoewel er tijdens de jaarwisseling in Brabant verschillende incidenten waren waarbij hulpverleners werden belaagd, is vandaag maar één man veroordeeld tijdens een snelrechtzitting. Hij kreeg 1000 euro boete, waarvan 250 voorwaardelijk, voor het beledigen van een agent.

Het OM Oost-Brabant had van tevoren gedreigd. Wie zich zou misdragen op 31 december of 1 januari, kon rekenen op een forse straf, tot 75 procent hoger dan de norm voor bijvoorbeeld vechten of illegaal vuurwerk afsteken.

Strafblad

Iemand die hulpverleners zou hinderen of aanvallen, zou kunnen rekenen op nog meer straf: tot drie keer hoger dan normaal. Mogelijk zou zo iemand ook een strafblad krijgen.

Mensen die geweld gebruikten tegen een hulpverlener, zouden tot vandaag vast blijven zitten en dan tijdens een speciale zitting worden berecht.

In Oost-Brabant zijn in totaal veertien mensen opgepakt. In West-Brabant waren onder meer arrestaties vanwege geweld tegen agenten in Tilburg en Breda. In totaal zouden daar zeven incidenten zijn geweest waarbij hulpverleners moesten ontgelden. Volgens de Tilburgse hoofdagent Koen Simmers was het een onrustige nacht, waarin agenten werden bekogeld met vuurwerk. Zelf werd hij in het gezicht geslagen.