Dit wordt het jaar van de maan (al is de 'superbloedwolfmaan' wat overdreven)

Krater in een krater

We kunnen dit jaar niet alleen naar de maan kijken, we gaan er ook naartoe met een hele vloot maanlanders.

De eerste, Chang'e 4, is dus vannacht geland, en voor het eerst op de achterkant van de maan. "Hij staat in een krater die weer in een andere krater is geslagen", vertelt Daphne Stam. "De maankorst is daar dunner, dus het gesteente daar kan ons meer vertellen over het ontstaan van de maan."

Later dit jaar sturen de Chinezen nog een maanlander op weg. Chang'e 5 wordt het eerste ruimtevaartuig sinds de jaren 70 dat een stukje maan terugbrengt naar de aarde. Alleen al waardevol omdat dat maanmonster niet in contact met mensen komt. "Er is tijdens en na de Apollo-missies niet heel erg zorgvuldig met die monsters omgegaan. De maanlandingen hadden formeel wel een wetenschappelijk doel, maar pas op de laatste vlucht ging er een geoloog mee."