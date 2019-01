Huldiging darter Van Gerwen is vanavond in Vlijmen

Vanavond om 19.00 uur wordt Michael van Gerwen gehuldigd in zijn woonplaats Vlijmen in Brabant. Dat is niet de eerste keer, want in 2014 en 2017 werd hij ook al kampioen. Eergisteren won Van Gerwen het WK darts voor de derde keer. In de finale versloeg 'Mighty Mike' de Brit Michael Smith.

Op het Plein in Vlijmen worden duizenden fans verwacht die hun dorpsgenoot willen toejuichen. De burgemeester van de gemeente Heusden, waar Vlijmen onder valt, is ook een groot fan en was zelfs naar Londen gereisd om Van Gerwen in de finale aan te moedigen.

Burgemeester Van Hees zei in het radioprogramma Wakker van Omroep Brabant dat ze verwacht dat het een geweldig evenement wordt. "We mikken op een gezellig volksfeest."