60 van de 90 konikpaarden moeten Oostvaardersplassen uit

Een groot deel van de konikpaarden in de Oostvaardersplassen, zeker 60 van de 90 dieren, wordt verhuisd naar andere natuurgebieden in Nederland.

Het gaat om beesten uit het Oostvaardersveld, een onderdeel van de Oostvaardersplassen. Het beleid is hier anders, omdat de paarden er niet wild zijn, maar tam. Daarom is het verplicht om ze bij te voeren als er te weinig eten is. In het overige deel van de Oostvaardersplassen leven wilde konikpaarden.

De kudde in het Oostvaardersveld - een terrein van 100 hectare - is de afgelopen jaren flink gegroeid. Daardoor dreigt nu een voedseltekort. Staatsbosbeheer kan kiezen tussen bijvoeren of verplaatsten van de dieren.

Alleenlevende hengsten

Het is dus de laatste optie geworden. Waar de konikpaarden naartoe gaan, wordt niet bekend gemaakt. De verhuisgroep bestaat uit 20 alleenlevende hengsten en nog 40 paarden uit diverse harems. De selectie is gemaakt om inteelt te voorkomen.

Voor, tijdens en na het vangen zullen dierenartsen de paarden monitoren. Alle dieren die verplaatst worden, worden medisch onderzocht en gechipt.

De dertig dieren die in het Oostvaardersveld blijven, gaan naar een ander deel van het terrein waar meer voedsel te vinden is, schrijft Omroep Flevoland.