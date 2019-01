Twee verdachten dodelijk vuurwerkongeluk Morra vrijgelaten

Twee verdachten van het dodelijke vuurwerkongeval in het Friese Morra zijn door de politie vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte in de zaak. Een derde verdachte, een man uit Anjum, zit nog vast. Hij wordt vandaag door de politie verhoord.

De man uit Anjum en de twee anderen, afkomstig uit Morra zelf, worden verdacht van het in bezit hebben, tot ontploffing brengen en leveren van vuurwerk dat alleen mag worden afgestoken door professionals.

"Het gaat om professioneel vuurwerk dat op illegale wijze is verkregen en op onjuiste wijze tot ontbranding is gebracht", zegt een woordvoerder van de politie. "We zijn op zoek naar degene die de lont heeft aangestoken en degene die het vuurwerk heeft geleverd."

Op Oudejaarsavond kwam een 41-jarige man uit Morra door vuurwerk om het leven. Wat er precies is gebeurd, is onderwerp van onderzoek.