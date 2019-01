Nieuwe foto's: containers vallen als dominostenen om op schip

De Kustwacht heeft foto's vrijgegeven waarop te zien is hoe het containerschip MSC Zoe gisteren in de Noordzee tientallen containers verliest. Op de beelden is duidelijk te zien dat hele rijen met containers zijn omgevallen.

MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, verloor gisteren zo'n 270 containers, met grote vervuiling op de Waddeneilanden tot gevolg.

Het kustwachtvliegtuig is ook nu in de lucht en probeert in kaart te brengen of er nog steeds containers ronddrijven, zodat het scheepvaartverkeer gewaarschuwd kan worden.