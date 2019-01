Nederlandse patiënten liggen kortst in ziekenhuis van alle Europeanen

Een ziekenhuisopname duurt in Nederland het kortst vergeleken met andere EU-landen. Een patiënt ligt hier gemiddeld 4,5 dagen in het ziekenhuis. In Tsjechië duurt een opname met 9,6 dagen het langst.

Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat berekend. Nederland wordt gevolgd door Bulgarije, waar een opname gemiddeld 5,3 dagen duurt.

Na Tsjechië liggen patiënten het langst in het ziekenhuis in Kroatië (9,3 dagen), Frankrijk (9,1 dagen) en Duitsland (9 dagen).

Dalende trend

In de meeste EU-landen daalt de totale opnameduur. Maar onder meer Frankrijk liet in vijf jaar tijd juist een behoorlijke stijging zien.

Eurostat berekende de ligduur door het totale aantal nachten dat patiënten doorbrachten in een ziekenhuis te delen door het aantal ontslagen. Dat cijfer wordt voor onder meer Nederland wel wat gedrukt, doordat een eventueel aansluitend verblijf in een verpleeghuis niet is meegerekend, zegt Eurostat.

Kosten stijgen harder

Ondanks de geringe ligduur in Nederland - ziekenhuisnachten zijn duur - groeien de kosten van de zorg sneller dan in de afgelopen jaren. Het ING Economisch Bureau heeft berekend dat de zorgsector voor het eerst in zes jaar harder groeit dan de van de economie.

Volgens ING komt dat vooral door de uitgaven van het kabinet aan verpleeghuiszorg en wijkverpleging in verband met de vergrijzing. Ook technologische innovaties spelen hierbij een rol.

Meer banen

Het verlies van ruim 70.000 banen tussen 2012 en 2016 is volgens ING weer goedgemaakt, maar nieuwe problemen steken de kop op. Meer dan de helft van het aantal vacatures is moeilijk te vervullen. Ook wordt de zorg duurder doordat het aantal zzp'ers toeneemt. Bovendien ontstaan er roosterproblemen omdat nacht- en weekenddiensten niet populair zijn.