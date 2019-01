'Noord-Koreaanse ambassadeur Italië vraagt asiel aan in westers land'

De Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië, Jo Song-gil, heeft asiel aangevraagd in een niet nader genoemd westers land. Dat melden het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap en Joongang Ilbo, een van de grootste kranten van Zuid-Korea.

Volgens beide media heeft de 48-jarige ambassadeur het verzoek afgelopen maand gedaan. De Italiaanse overheid zit met de kwestie in zijn maag, maar geeft de ambassadeur en zijn gezin bescherming, zegt een regeringsbron tegen de krant.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken liet in een reactie op de mediaberichten weten dat er nu niets bekend is over een asielaanvraag van Jo Song-gil in Italië.

Jo is sinds oktober 2017 de Noord-Koreaanse ambassadeur in Italië, nadat de vorige ambassadeur door Italië was uitgezet als protest tegen de kernproeven en raketlanceringen die de Noord-Koreanen toen uitvoerden. Jo zou een zoon of schoonzoon zijn van een van de hoogste functionarissen in Noord-Korea.

Bescherming familie

Het gebeurt zelden dat hoge functionarissen uit Noord-Korea overlopen naar andere landen. In 2016 verliet de plaatsvervangend ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Thae Yong-ho, zijn post. Hij en zijn familie staan sindsdien onder bescherming van de Zuid-Koreaanse regering.