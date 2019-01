Huis wordt Democratisch: machtige senioren verwelkomen millennials

"De afgelopen jaren hadden de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden in handen", legt Amerika-deskundige Sara Polak van de Universiteit Leiden uit. "Zij hebben daardoor veel belangrijke posten kunnen invullen, waardoor er ook ruimte kwam voor een nieuwe generatie om door te groeien. Bij de Democraten was die er simpelweg minder."

Bovendien ben je als zittend Congreslid al snel voor jaren verzekerd van een plekje in Washington D.C., vult correspondent Arjen van der Horst aan. "Er zijn hier geen kieslijsten zoals die in Nederland door politieke partijen worden opgesteld. De overgrote meerderheid van de Congresdistricten zijn zogeheten safe seats, waarvan je van tevoren al weet dat die naar de Democraten of Republikeinen gaan. Eenmaal Congreslid stel je je opnieuw kandidaat en is de kans groot dat je in veel districten herkozen wordt."

De golf van veelal jonge, in november verkozen Democraten doet de gemiddelde leeftijd nu met twee jaar zakken naar 59. "Zij worden straks klaargestoomd voor het leiderschap", zegt Polak, "Ze gaan ervaring en het benodigde netwerk in Washington opbouwen, met als doel uiteindelijk in een leiderschapspositie te komen. Op dit moment is er simpelweg nog geen alternatief voor de gevestigde orde, niemand die genoeg steun geniet."

Uiterst links vs. de gematigde vleugel

Nieuwkomers als de New Yorkse latina Alexandria Ocasio-Cortez en de in Somalië geboren Ilhan Omar (37) staan desondanks te popelen. Klaar om de gevestigde orde binnen de partij op te schudden. "Zij verschillen niet alleen in leeftijd van de leiders van de partij, maar ook in de manier waarop ze de partij vorm willen geven", zegt correspondent Arjen van der Horst. "Het is niet alleen een generatiekloof, maar ook een politieke kloof."

De twee vallen op in hun felheid en maken intensief gebruik van sociale media om van zich af te bijten. Ze moeten niks hebben van Democraten die donaties van grote bedrijven aannemen, zijn voorstanders van een verzorgingsstaat en verzetten zich fel tegen president Trump. "Ze zijn uiterst links-progressief, met Bernie Sanders als inspirator", zegt Van der Horst. "In tegenstelling tot de huidige Democratische leiders, die meer centristisch zijn."

"Maar vergis je niet", waarschuwt hij. "Omdat nieuwkomers als Cortez en Omar de meest luidruchtige leden zijn van deze lichting lijkt het alsof de nieuwe slag een stuk linkser en progressiever is dan de oudgedienden, maar dat is niet zo. Ook deze nieuwe lichting is grotendeels gematigd."

Zo stuurde het overgrote deel van de nieuwe lichting vorige maand juist aan op méér samenwerking met de nieuwe Republikeinse machthebbers. In een brief aan fractieleider Nancy Pelosi schreven 46 van de 66 nieuwgekozen Democratische Congresleden dat "we verenigd zijn in ons geloof dat we een mandaat hebben om samen te werken met de tegenpartij om wetgeving door het parlement te krijgen". Ze concentreren zich dus liever op betere wetgeving dan eindeloze parlementaire onderzoeken naar de president.