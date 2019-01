Wekdienst 3/1: huldiging Van Gerwen en hoe ziet je loonstrookje eruit?

Goedemorgen! Vandaag horen we hoe onze loonstrookjes eruitzien eind deze maand, wordt darter Michael van Gerwen gehuldigd en nemen de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over van de Republikeinen.

Op de meeste plaatsen is het bewolkt. Hier en daar valt een buitje, in het zuidoosten mogelijk met natte sneeuw. De temperatuur loopt uiteen van iets boven 0 in het zuidoosten tot 4 graden in het westen. Het bewolkte weer met een enkele bui houdt overdag aan. Er is weinig wind en het wordt ongeveer 6 graden. Komende nacht is een graadje vorst mogelijk.