Dodental na instorting flat Magnitogorsk opgelopen tot 33

Reddingswerkers hebben inmiddels 33 lichamen geborgen in de ravage van het appartementencomplex in de Russische stad Magnitogorsk. Dat melden Russische persbureaus. De gedeeltelijke instorting van de flat is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Zes van de slachtoffers zijn kinderen, van wie de laatste een meisje van 3.

De 11 maanden oude baby die afgelopen dinsdag levend onder het puin vandaan is gehaald, is overgebracht naar een kinderziekenhuis in Moskou. Volgens minister Veronika Skvortsova van Gezondsheidszorg was de baby zwaargewond, maar heeft het kindje geen hersenbeschadiging opgelopen.

De autoriteiten hebben weinig hoop dat er nog levende slachtoffers onder het puin worden gevonden. De temperatuur in Magnitogorsk ligt rond de -20 graden Celsius. Wel werd er een kat levend aangetroffen.

Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties is de instorting waarschijnlijk het gevolg van een gasexplosie. In de regio is een dag van nationale rouw afgekondigd. Bewoners van Magnitogorsk legden bloemen en kaarsen op de rampplek.