Ruimteprimeur: China landt voertuig op donkere kant van de maan

China is erin geslaagd een ruimtevaartuig te laten landen op de achterkant van de maan, meldt de staatstelevisie. Het is een primeur in de geschiedenis. De maanlander, Chang'e 4 (naar een Chinese maangodin), gaat als alles goed gaat drie maanden onderzoek doen.

Chang'e 4 werd al op 7 december gelanceerd en was binnen een paar dagen in de buurt van de maan. De landing is nu pas ingezet omdat er nu zonlicht op de landingsplek valt. Dat heeft de lander nodig om energie op te wekken. De achterkant van de maan is meestal donker, betrekkelijk onbekend terrein en veel minder vlak dan de voorkant. Chang'e 4 moet onder meer een antwoord gaan vinden op de vraag waarom dat zo is.

Met het ruimtevoertuig is geen directe communicatie mogelijk. Een in mei gelanceerde verbindingssatelliet moet uitkomst bieden en zal fungeren als een soort doorgeefluik. De satelliet heeft ook een Nederlands tintje: een radioantenne waarmee de 'nagalm' van de oerknal te detecteren is.