Trump: overheid blijft zolang als nodig is op slot

President Trump weigert een compromis met de Democraten te sluiten over de financiering van de muur met Mexico. Hij wil de Amerikaanse overheid "zolang als nodig is" gedeeltelijk dicht houden. Dat zei Trump tijdens zijn eerste kabinetsbijeenkomst van het jaar.

"Nee, geen 2,5 miljard. We vragen 5,6 miljard", zei Trump over het bedrag waarmee hij de grensmuur wil financieren. "We hebben het hier over de binnenlandse veiligheid." De Amerikaanse overheid is sinds 22 december gedeeltelijk op slot. "Het kan lang duren, maar het kan ook snel voorbij zijn. Het is een te belangrijk onderwerp om van weg te lopen", zei Trump.

Door te hameren op 5,6 miljard dollar wijst Trump een compromisvoorstel af dat zijn vice-president, Mike Pence, eerder zou hebben voorgesteld aan de Democraten.

Trump klaagde ook dat de Democraten hem gedurende de feestdagen niet hebben opgezocht om met hem te praten over de grensmuur. "Ik was hier op Kerstavond, helemaal alleen in het Witte Huis. Dat is een heel, heel groot huis. Ik heb gezwaaid naar alle mannen met machinegeweren buiten. Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel mannen met machinegeweren gezien."

Game of Thrones-poster

Bij de bijeenkomst lag een poster op tafel. Daarop was, in de stijl van de tv-serie Game of Thrones, een foto van Trump te zien met daarbij de tekst 'sanctions are coming', vrij vertaald: er hangen sancties in de lucht. De tekst refereert aan sancties die Trump wil instellen tegen Iraniërs.

Behalve over de grensmuur met Mexico, sprak Trump ook over andere onderwerpen die de afgelopen weken veel in het nieuws zijn. Zo herhaalde hij dat hij de Amerikaanse troepen "snel" uit Syrië wil halen. "Maar ik heb nooit morgen gezegd."

Ook zei hij dat hij de Koerden, die zich in de steek gelaten voelen door zijn besluit, wel wil beschermen. "Maar ik wil weg uit Syrië. Syrië is niets dan zand en dood. We hebben het niet over grote rijkdommen. We hebben het over zand en dood." Daarbij zei hij ook dat de Koerden olie verkopen aan Iran. "Daar ben ik helemaal niet blij mee", voegde hij daaraan toe.