Ruim 56.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept in 2018

Er is vorig jaar flink meer illegaal vuurwerk onderschept dan het jaar ervoor. Het ging om 56.525 kilo, blijkt uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. In 2017 was de vangst 40.382 kilo.

Al halverwege december was duidelijk dat de politie dit jaar meer verboden vuurwerk in beslag had genomen. In week 46, midden november, werd het meest ingenomen: 12.712 kilo. In de laatste week van het jaar ging het om een kleine 6000 kilo.

Wie illegaal vuurwerk in bezit heeft of erin handelt, kan een celstraf krijgen tot 6 jaar.