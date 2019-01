Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

De economie draait al een tijdje goed, en dat heeft zich afgelopen jaar eindelijk ook vertaald in hogere lonen. Werknemers die onder een cao vallen kregen er gemiddeld 2,1 procent bij, meldt het CBS.

Dat is de grootste stijging sinds 2009, het eerste volle jaar van de crisis. De economische malaise was dat jaar nog niet volledig in de cao's doorgedrongen, en dus konden de lonen toen naar verhouding nog flink stijgen met 2,8 procent.

Sindsdien viel de groei flink terug, en kregen werknemers er telkens maar een klein beetje bij. Sterker nog, de prijzen voor diensten en goederen stegen lang harder dan de cao-lonen.

Vakbonden en zelfs premier Rutte roepen al langer dat de lonen omhoog moeten, nu het weer beter gaat met de economie. Die gewenste stijging lijkt afgelopen jaar dus ingezet.

Komend jaar

Voor dit jaar ligt er eveneens een loonstijging in het verschiet, voorspelt HR-bedrijf Raet. Wie onder een cao in de metaalsector valt kan rekenen op een plus van meer dan 2,5 procent, omgerekend gemiddeld meer dan 50 euro per maand.

Werkenden met een modaal inkomen die niet onder een cao vallen gaan er het meest op vooruit, volgens het bedrijf: zij krijgen er maandelijks netto 59 euro bij.