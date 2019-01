Bouwers vreugdevuur: wij hebben ons keurig aan de regels gehouden

De bouwers van het enorme vreugdevuur dat bij de jaarwisseling bijna tot massale branden in Scheveningen leidde, spreken tegen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. De toren was niet te hoog, er is niet 's nachts stiekem verder gebouwd en als de brandweer had gezegd dat het vanwege de wind te gevaarlijk was geweest om hem aan te steken, was hij ook niet aan gegaan, zeiden drie organisatoren van Vreugdevuur Scheveningen op een persconferentie.

Ze zeiden dat er over de bouw van de toren van pallets dagelijks overleg was met de gemeente, de brandweer en de politie. De stapel werd uiteindelijk 10.000 kubieke meter groot, zoals de afspraak was.

De organisatoren zeggen dat ze niet konden voorzien wat er is gebeurd: