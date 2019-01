Twee doden bij ongeluk op A9, snelweg voorlopig dicht

Bij een ongeval op de A9 zijn twee mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur bij knooppunt Badhoevedorp, in de richting van Amstelveen. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg voorlopig dicht.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie zegt tegen NH Nieuws dat er bij het ongeluk twee auto's betrokken waren. De twee slachtoffers zaten in één van die voertuigen. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder en eventuele bijrijders in de andere auto gaat. Op foto's is te zien dat bij het ongeluk ook een taxi betrokken was.

Een politiebus die onderweg was naar het dodelijke ongeluk is bij Aalsmeer op een auto gebotst, meldt AT5. Agenten in de bus gingen onderzoek doen naar het ongeluk. Over slachtoffers is niets bekend.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.