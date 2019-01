Oud-hoofdinspecteur politie: hard ingrijpen in Scheveningen werkte averechts

Verbieden?

Had de gemeente het vuur gisteren moeten verbieden? "Er zijn meerdere risicofactoren die de gemeente heeft moeten meewegen", zegt Marco Zanoni, directeur van het COT, het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in Nieuws en Co. "Zo zijn er de risico's van mensen op het strand, maar ook met wat er met de stapel zelf kan gebeuren, tot mogelijke onrusten in de stad."

Zanoni vraagt zich af of die afweging zo gemakkelijk te maken was. "Nu we weten hoe het is afgelopen kan je denken: deze uitkomst weegt niet op tegen de angst voor onrust. Maar we weten niet welke informatie er beschikbaar was."

Ook volgens Smeets is conclusies trekken en beslissingen nemen nu te vroeg. "Dan beslis je uit emotie", zegt hij. "Nu zegt je onderbuik: verbieden of er heel hard optreden, maar beiden zijn geen oplossing. Behalve voor het uitslaan van spierballentaal of als jij je boosheid wil uitten. Het is 28 jaar goed gegaan, dan is het niet nu per definitie gevaarlijk."