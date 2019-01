Met je hond of kat naar de tandarts, het gebeurt steeds vaker

Een flinke ingreep, niet zonder risico en uiteraard ook niet gratis. Een gebitsreiniging kost al gauw 400 euro. Voor de eigenaar van Wiske zijn dat geen belemmeringen: "Wiske is voor 16 jaar nog heel erg fit. Nu heeft ze pijn en dat wil ik niet."

Dat ziet Booij-Vrieling vaker. Eigenaren zijn zich meer bewust dat gebitsverzorging bij dieren belangrijk is. "We krijgen vaker de vraag om een afgebroken tand te behouden in plaats van trekken. Ze zijn bewust van het nut van tandenpoetsen bij hun dier. Deze ontwikkeling is enigszins vergelijkbaar met die van kindergebitten. Lang geleden werd daar ook niets aan gedaan, omdat het toch maar melkelementen waren. Inmiddels poetsen we al lange tijd een melkgebit ook en gaan ermee naar de tandarts."

Volgens de dierentandarts slaan deze baasjes ook niet door in de verzorging van hun dier. Het overgrote deel van de honden en katten heeft gebitsproblemen en daar hebben eigenaren geen weet van. "Dat dier gaat natuurlijk niet zeggen dat het last heeft en ze tonen het ook lang niet altijd. Terwijl zo'n 80 procent van de honden en katten baat heeft bij een gebitsreiniging." Verzorging door de eigenaar en controle door de dierenarts is hiervoor de oplossing.

Beugels

Toch gaat Booij-Vrieling niet overal in mee. "De gezondheid van het dier staat voorop. Eigenaren die een implantaat willen om het dier mooier te maken of een beugel willen zodat ze een extra punt scoren op het een hondenshow, daar heb ik moeite mee."

Dat heeft vooral te maken met de risico's en met name die van de narcose. Ook bij kat Wiske moet de anesthesist ingrijpen tijdens de behandeling, omdat het dier kortstondig stopt met ademen. "Dit gebeurt bijna nooit. We hebben hier een anesthesist die alles goed in de gaten houdt", zegt Booij-Vrieling. Ook nu loopt het goed af en de behandeling wordt succesvol afgerond. Wiske kan naar huis en houdt aan de ingreep alleen een pijnlijk bekje over. En misschien acht in plaats van negen levens.