Verbazing en veel vragen Tweede Kamer over vreugdevuur Scheveningen

De PvdA zegt dat een nog grotere ramp maar net is voorkomen. PvdA-Kamerlid Kuiken benadrukt dat bedreigingen en intimidatie nooit een reden mogen zijn om niet in te grijpen. Ze reageert op het NOS-bericht dat de vrees voor ongeregeldheden een rol heeft gespeeld bij de overweging van de gemeente om het vreugdevuur in Scheveningen te laten doorgaan. "Wat er in Scheveningen is gebeurd is vreselijk", zegt Kuiken, die pleit voor een onafhankelijk onderzoek.

Niet echt snugger

Kamerlid Hiddema van Forum voor Democratie was met Oud en Nieuw in het nabijgelegen Noordwijk en is verbaasd dat het vuur aangestoken mocht worden met het stormachtige weer. "Je hoeft niet echt snugger te zijn om te begrijpen dat het mis gaat als je bij harde wind landinwaarts een torenhoog bouwwerk in de fik steekt dat zo dicht bij de bewoning staat", zegt Hiddema. Hij is benieuwd naar de argumenten van burgemeester Krikke om toestemming te geven voor het aansteken van de houten pallets.

Partijleider Krol van 50Plus denkt dat het niet zo uit de hand had uit hoeven te lopen. "Dit was te vermijden. Het is niet goed in de gaten gehouden", zegt Krol desgevraagd. Net als de andere politieke partijen wil hij het door burgemeester Krikke aangekondigde onderzoek naar het vreugdevuur-debacle afwachten en nog geen politiek oordeel geven.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil geen inhoudelijke reactie geven, omdat de partij het een lokale aangelegenheid vindt. Andere politieke partijen waren vanwege het kerstreces niet bereikbaar.