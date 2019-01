Politie Australië rukt uit om 'mishandeling', 'waarom ga je niet dood?!'

De Australische politie is met man en macht uitgerukt omdat gevreesd werd dat er iemand mishandeld werd in een huis in Perth. Een man die voorbijliep hoorde een kind huilen en iemand die keihard riep: "Waarom ga je niet dood!?"

Hij belde het alarmnummer, dat meteen agenten met zwaailichten naar het huis stuurde. Daar bleek de situatie een stuk onschuldiger dan gedacht. De schreeuwende man bleek bang voor spinnen, en probeerde een spin dood te slaan.

Hij heeft excuses aangeboden aan de toegesnelde agenten. In de politiecommunicatie werd het incident afgedaan met: "Geen gewonden gezien (behalve de spin). Geen verdere politieassistentie vereist."