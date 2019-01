Dodental ingestorte Russische flat opgelopen naar 19

Het aantal mensen dat is overleden door de deels ingestorte flat in de Russische stad Magnitogorsk is opgelopen naar 19. Onder hen is een meisje van drie.

Van tientallen mensen is het lot nog onbekend. Reddingswerkers hebben moeite hun werk te doen vanwege het risico dat het gebouw verder instort. Gisteren werd een baby van nog geen jaar oud uit het puin gered. In Moskou krijgt het jongetje specialistische zorg.

Het gebouw stortte zondagnacht vermoedelijk door een gasexplosie in. Magnitogorsk ligt op zo'n 1400 kilometer ten oosten van Moskou.

In Rusland zijn intussen diverse samenzweringstheorieën opgedoken over de ramp. Zo wordt gezegd dat het een aanslag was, en zouden drie van de vier "terroristen" gisteravond zijn omgekomen bij een vuurgevecht of explosie.