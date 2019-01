Waar hopen deze jongeren op in 2019: van brexit-deal tot 'toffe sandwichshop'

"Het afgelopen jaar was best stressvol. De Braziliaanse bevolking was enorm verdeeld; aan de ene kant de mensen die de linkse partijen steunden, aan de andere kant zij die achter rechts stonden. Er was behoorlijk wat agressie, waardoor de druk nog verder toenam. Bijvoorbeeld op sociale media. Het was daar niet mogelijk om op een respectvolle manier met elkaar in discussie te gaan over politiek. Het eindigde altijd in scheldpartijen over en weer. Dus op sociale media heb ik me maar niet in die discussies gemengd.

Ik heb ze wel gevoerd met vrienden en familie, maar ook die liepen vaak uit de hand. Het is niet dat we gingen schelden, maar vaak werden de discussies zó fel dat we na een paar keer ruzie maar afspraken om het thuis niet meer over politiek te hebben.

Ik hoop dat Bolsonaro minder hard wordt in zijn uitspraken. Aan het einde van zijn campagne had hij al een iets rustiger toon, ik hoop dat hij die doorzet komend jaar en dat de Brazilianen zelf ook weer kalmer worden. Bolsonaro heeft vrij goede plannen wat betreft de economie. Dus ik verwacht dat we economisch gezien een paar goede jaren tegemoet gaan. Ik denk dat dit ook een positief effect zal hebben op het sociale vlak. Ik bedoel daarmee dat meer mensen een baan zullen krijgen. Een baan betekent meer geld en hopelijk dus een beter leven.

Persoonlijk heb ik het best goed voor elkaar. Ik ben 24 jaar, heb een goede baan en dus niks te klagen. Maar ik weet dat er veel Brazilianen zijn die het zwaar en moeilijk hebben op dit moment. Ik hoop dat zij zullen profiteren van de plannen van de nieuwe president en zo een beter leven zullen krijgen."