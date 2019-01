Rode start van nieuwe jaar voor aandelenbeurzen

De aandelenbeurzen zijn het nieuwe jaar met verliezen begonnen. De AEX daalde bij opening meteen met 2 procent naar 477 punten. Londen, Parijs en Frankfurt tekenden verliezen op van 1 à 2 procent.

Na een uurtje liepen de verliezen weliswaar iets terug, maar de koersborden kleuren flink rood op de eerste handelsdag. De grootste dalers zijn de staal- en grondstoffenbedrijven, banken, de industrie en uitzendbureaus.

In Azië sloten de beurzen ook lager. De beurs van Hongkong verloor 2,5 procent, de beurs van Shanghai 1,3 procent. Tokio was dicht; de handel gaat daar pas morgen weer van start.

Hectisch slot

In de afgelopen 17 jaar verliep de eerste beursdag voor de AEX zes keer met verlies, de laatste keren was dat opeenvolgend in 2014, 2015 en 2016. Het zegt niets over de rest van het jaar, maar zet wel de toon en tekent de heersende onzekerheid.

Ondanks pieken en beursrecords in de eerste helft liep 2018 uit op een slecht beursjaar. Vooral de laatste drie maanden ging het bergafwaarts met de koersen. December eindigde nogal hectisch, waarbij forse koersdalingen afgewisseld werden met kortstondige oplevingen. De handel was ook dun; de meeste grote beleggers hadden de boeken al afgesloten.

Met het jaarslot van 487,88 punten eindigde de AEX ruim 10 procent lager dan waar het jaar mee begonnen werd.

Toerenteller

Onzekerheid en onrust kregen voet aan de grond. De angstmeter VIX, die de nervositeit en onzekerheid op de aandelenmarkt meet als een soort toerenteller, sloeg uit naar crisisniveau's.

De onrust wordt aangezwengeld door de handelsoorlogen tussen de VS, China en Europa, de grootste economieën ter wereld, de chaotische aanloop naar de brexit, het recalcitrante euroland Italië, en de geopolitieke spanningen rond Noord-Korea en Iran.

Dit alles zet druk op de economische groeiverwachtingen en de ontwikkeling van omzet en winst van bedrijven, en dus op aandelenkoersen.