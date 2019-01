Politie Amsterdam onderzoekt video waarin man in de lucht schiet

De Amsterdamse politie onderzoekt videobeelden waarin te zien is hoe een man in de lucht schiet met een pistool tijdens de nieuwjaarsviering. De video lijkt te zijn gemaakt in de hoofdstad; zo is op de achtergrond het wetenschapsmuseum NEMO te zien.

De man schiet in het filmpje zes keer. Vervolgens loopt hij weg. Het is niet bekend of het echte kogels zijn. Omstanders lijken geschokt te reageren op de schoten.

Het filmpje is geplaatst op de website van Geenstijl. De politie heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de beelden.

Gisteren zei hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg van de politie tegen AT5 dat hij zich zorgen maakt over het gebruik van vuurwapens rond Oud en Nieuw.