Drie overboord geslagen containers bevatten gevaarlijke stof

Drie van de 30 containers die bij het Duitse eiland Borkum overboord geslagen zijn, bevatten de gevaarlijke stof organisch peroxide. Dat meldt de kustwacht.

Het is nog niet duidelijk of deze containers al aangespoeld zijn. De kustwacht waarschuwt om de inhoud, mocht die aan land komen, niet aan te raken en de politie of brandweer te waarschuwen, schrijft RTV Noord.

Inmiddels zijn 18 van de 30 containers gelokaliseerd: drie zijn op Vlieland en vier op Terschelling gestrand. De overige elf zwerven tussen Ameland en Schiermonnikoog.

Gloeilampen en speelgoed

De Nederlandse kustwacht vliegt samen met de Duitse collega's boven de Waddenzee om de overige twaalf in kaart te brengen. Uit voorzorg is de scheepvaart ten noorden van de Waddeneilanden gewaarschuwd voor de drijvende gevaartes.

In de tot nog toe gevonden containers op Terschelling en Vlierland zitten auto-onderdelen, gloeilampen en speelgoed.