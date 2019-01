Dodental aardverschuivingen en overstromingen Filipijnen loopt op

Het dodental van de aardverschuivingen en overstromingen op de Filipijnen is gestegen naar 85. Volgens het nationale rampencentrum worden nog ongeveer 20 mensen vermist.

De slachtoffers, onder wie ook kinderen, kwamen om het leven toen hun huizen instortten door de aardverschuivingen. Die ontstonden door zware regenval als gevolg van een tropische depressie. Duizenden mensen moesten hun huis uit vluchten.

Noodtoestand

In drie provincies is de noodtoestand uitgeroepen om geld uit het rampenfonds vrij te kunnen maken. Bicol is de hardst getroffen regio; daar zijn 68 doden gevallen. De schade aan de landbouwsector loopt in de miljoenen euro's.

Reddingswerkers hebben inmiddels enkele afgezonderde gebieden bereikt. De politie en het leger gebruiken zware hijsapparatuur om geblokkeerde wegen vrij te maken.