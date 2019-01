'Vruchtbare vrouwen' betreden voor het eerst in eeuwen Indiase tempel

In India is het twee vrouwen alsnog gelukt om een hindoeïstische tempel te betreden in de zuidelijke staat Kerala. In deze Ayyappa-tempel is het al eeuwen traditie dat er een toegangsverbod geldt voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd tussen 10 en 50 jaar.

Het is niet bekend hoe ze de tempel hebben kunnen betreden. In een video is te zien hoe de vrouwen gehuld in doeken naar binnen gaan.

Tegen India Today zeggen de vrouwen dat ze met de actie tegen de ongelijke behandeling van vrouwen vechten. "Wij volgen gewoon ons recht. We zijn er zeker van dat we hiermee niemand beschadigen", aldus Bindu Amini.

Tempel 'gereinigd'

De twee veertigers protesteren al langer tegen het toegangsverbod omdat ook zij in de tempel willen bidden. "De vrouwen hadden het in december al geprobeerd", zei correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal. "Toen werden ze tegengehouden door honderden mannen die de weg blokkeerden waardoor het niet lukte om de tempel te betreden." Ook werden ze bekogeld met stenen en werden ze geslagen.

De autoriteiten van de tempel hebben, nadat de vrouwen waren ontdekt, de deuren op slot gedaan om een reinigingsritueel uit te voeren. Zij vinden dat de tempel nu beschadigd is.

Hooggerechtshof

Wettelijk gezien hebben de vrouwen het recht om de tempel binnen te gaan. Afgelopen september heeft het Indiase hooggerechtshof besloten dat vrouwen wel naar binnen mogen. Dat leidde tot hevige protesten. Door het hele land demonstreerden mannen tegen die uitspraak.

Ook de lokale overheid staat achter de twee vrouwen. Politici eisten dat ze politiebegeleiding zouden krijgen om naar binnen te kunnen.

De reacties op de het betreden van de twee vrouwen zijn gemengd. Naast boze reacties, zijn sommigen juist positief. De deelstaatminister van Kerala noemt het een historisch moment voor India.

Celibataire godheid

De tempel is een gebedsplaats voor de godheid Ayyappa. "Mensen geloven dat de tempel zijn rustplaats is en dat hij daar aanwezig is", zegt André. Omdat Ayyappa celibatair zou leven zou hij de aanwezigheid van vrouwen in zijn omgeving niet wensen. En dan vooral vrouwen tussen de 10 en de 50 die menstrueren. Want dat zou onrein zijn volgens veel mensen in het hindoeïsme.

De tempel in de plaats Sabarimala is een van de belangrijkste pelgrimsoorden voor hindoes en trekt jaarlijks miljoenen gelovigen. Het pelgrimsseizoen is momenteel in volle gang.