ProRail: treinen in Nederland waren nog nooit zo punctueel als nu

Treinen stonden afgelopen jaar minder vaak stil dan het jaar ervoor. Het aantal grote storingen nam met 10 procent af van 627 naar 558, meldt ProRail. Hierbij gaat het grofweg om storingen die meer dan 25 treinen raken.

Ook reden meer treinen op tijd: 91,4 procent vergeleken met 90,5 procent in 2017. Met de verbetering is de voorwaardelijke boete van 1,3 miljoen euro, die de spoorbeheerder vorig jaar van de minister kreeg opgelegd, van de baan.

ProRail zegt dat de treinen in Nederland nog nooit eerder zo punctueel reden. "Er zijn weinig landen in de wereld die ons dit nadoen", zegt topman Pier Eringa. Volgens ProRail blijft Nederland in de top 3 van meest punctuele landen, naast Japan en Zwitserland.

Volgens ProRail is het aantal technische storingen de laatste vijf jaar met 20 procent afgenomen. De spoorbeheerder heeft het afgelopen jaar maatregelen genomen om het aantal verstoringen terug te brengen. Zo zijn op drukke trajecten speciale teams aangesteld die problemen ter plekke sneller verhelpen.

Spoorlopers

Op de regionale lijnen reed vorig jaar 94,6 procent op tijd. Bij de hogesnelheidslijn (hsl) was dat 82,7 procent. Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet 82,5 procent van hogesnelheidstreinen op tijd rijden.

De spoorbeheerder probeert het aantal storingen en de impact die deze hebben op reizigers heeft, verder terug te brengen. Externe factoren die invloed hebben op het spoor, zoals vandalisme, spoorlopers en suïcide, bleven ongeveer gelijk.