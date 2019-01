Sterke groei voor supermarktketen Jumbo

Jumbo heeft een prima jaar achter de rug. De omzet van het supermarktconcern - inclusief de internetactiviteiten en de restaurants van La Place - steeg met bijna 10 procent tot 7,8 miljard euro.

Bestaande winkels van Jumbo zagen de verkopen stijgen met 3,8 procent: volgens het van oorsprong Brabantse familiebedrijf is dat "het dubbele van de gehele markt". Volgens eigen zeggen heeft Jumbo nu een marktaandeel van 20 procent; overigens nog altijd een stuk minder dan marktleider Albert Heijn met circa 35 procent.

Jumbo meldt ook een flinke groei van online. Het aandeel online van Jumbo groeide naar 4 procent. "De omzet behaald uit het bezorgen aan bedrijven, is zelfs verdrievoudigd in vergelijking met 2017", aldus het bedrijf. Dit jaar onderneemt het bedrijf diverse initiatieven om online verder te kunnen groeien, zoals een pilot in de regio Den Bosch die een nieuwe wijze van thuisbezorging test.

De restaurants van La Place, jaren geleden overgenomen uit de failliete boedel van warenhuis V&D, zagen de omzet toenemen met 21 procent tot ruim 150 miljoen euro.

Ombouw Emté

Door de ombouw van 23 Emté-supers, de opening van 12 nieuwe Jumbo-vestigingen en twee sluitingen, groeide het winkelbestand met 33 tot 618 winkels.

"Als eerste supermarkt zijn we enkele jaren terug in de Jumbo Foodmarkt verse gerechten gaan bereiden", zegt Jumbo-topman Frits van Eerd in een reactie op de cijfers. "Met La Place hebben we nog meer culinaire expertise in huis gehaald. Die kruisbestuiving tussen Jumbo en La Place is een succes."

Albert Heijn kondigde onlangs aan de koers te wijzigen en meer aandacht te geven aan verse producten en foodservice, precies het terrein waar Jumbo nu veel succes mee heeft. Volgens supermarktkenners groeit AH momenteel langzamer dan de markt. Volgens GfK is die marktgroei 2 procent.