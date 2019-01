Wekdienst 2/1: F-16's keren terug en populieren langs A2 gekapt

En dan nog even dit:

Netflix heeft een aflevering van de comedyserie Patriot Act, met comedian Hasan Minhaj, verwijderd vanwege een grap met kritiek op de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman. Saudi-Arabië diende een officiële klacht in bij de streamingdienst, volgens het land was de satire in strijd met de anti-cybercrimewet.

In de verwijderde aflevering bekritiseert Minhaj, die bekend is geworden door zijn optredens in The Daily Show, de kroonprins voor het vermoorden van de journalist Jamal Khashoggi. Ook is hij kritisch over de Saudische betrokkenheid bij het conflict in Jemen.

Het is de eerste keer dat Netflix een aflevering verwijderd na bemoeienis van een overheid. De dienst verdedigt deze stap door te zeggen dat het "een geldig juridisch verzoek heeft gekregen om te voldoen aan de lokale wetgeving.

De aflevering van The Patriot Act is nog wel op YouTube te kijken: