Gemeenten rond grote steden groeien het sterkst

Het afgelopen jaar kregen de vier grote steden er de meeste inwoners bij, maar kleinere gemeenten rond de steden groeiden relatief het sterkst. Het CBS noemt daarbij de inmiddels opgeheven gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude als uitschieter, met een groeipercentage van 4,5 procent.

Vooral door veel nieuwbouw kwamen er in die gemeente veel inwoners bij. Ze zijn vaak afkomstig uit grote steden als Haarlem en Amsterdam. Op 1 januari ging Haarlemmerliede en Spaarnwoude op in de gemeente Haarlemmermeer.

Ook in randgemeenten als Diemen, Oud-Amstel, Blaricum, Vianen, Waddinxveen en Rijswijk was de bevolkingsgroei meer dan 2 procent.

Buitenlandse migratie

Amsterdam kreeg er met bijna tienduizend de meeste inwoners bij. Den Haag groeide met 6252 mensen en Rotterdam met 5570. Utrecht zag een groei van bijna 5000. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden vooral door buitenlandse migratie. In de hoofdstad vestigden zich tot en met november (december is nog niet verwerkt in de cijfers van het CBS) 36.000 buitenlanders. Van de grote steden groeit Almere het snelst.

In 74 van de 380 gemeenten was sprake van krimp. Het gaat dan vooral om gemeenten in Groningen, Friesland en Limburg.

De totale bevolking groeide naar schatting met 104.000, vooral door migranten (88.000). Het aantal migranten dat naar Nederland komt stijgt sinds 2005 onafgebroken. In 2015 en 2016 kwamen er relatief veel Syriƫrs. Nu komen er relatief veel mensen uit Oost-Europa en India. Nederland telt nu zo'n 17,3 miljoen inwoners.