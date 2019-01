Rusland laat deadline voor dopinggegevens verstrijken

Rusland heeft verzuimd op tijd gegevens van dopingtesten door te geven aan wereldantidopingbureau WADA. Het land had het materiaal uiterlijk 31 december moeten aanleveren.

Drie jaar geleden bleek dat het Russische antidopingbureau Rusada betrokken was bij door de staat gefaciliteerd dopinggebruik. Daarop werd het antidopingbureau geschorst en waren Russische atleten niet welkom op tal van sportevenementen, waaronder de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

Afgelopen september nam het WADA een omstreden besluit door de schorsing op te heffen. Voorwaarde daarbij was dat Rusland voor het eind van het jaar de gegevens uit het laboratorium moest overleggen. Het gaat onder meer om urinestalen, waarmee Russische dopingzondaars alsnog door de mand kunnen vallen.

Diep teleurgesteld

Voorzitter Craig Reedie van het WADA zegt diep teleurgesteld te zijn in Rusland. Later deze maand vergadert het wereldantidopingbureau over mogelijke sancties.

Een bezoek van WADA-onderzoekers aan Moskou liep vorige week uit op niets, omdat Russische wetgeving dwarslag. Daarop deed het hoofd van Rusada een emotionele oproep aan president Poetin om ervoor te zorgen dat de gegevens alsnog op tijd zouden worden aangeleverd.