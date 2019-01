Aanslagpleger Manchester vermoedelijk psychisch gestoord

De man die maandagavond op een treinstation in Manchester drie mensen verwondde met een mes heeft vermoedelijk een psychische stoornis. Hij is door artsen onderzocht en vastgezet onder de Mental Health Act, heeft de politie bekendgemaakt.

Tegelijkertijd blijft de politie de aanslag onderzoeken als een terroristische daad. Volgens ooggetuigen die worden aangehaald door de krant Manchester Evening News riep de dader 'Allah' toen hij voorbijgangers aanviel. De politie doet huiszoeking in de wijk Cheetham Hill.

Een vrouw en een man, beiden in de vijftig, raakten gewond. De vrouw liep verwondingen op in haar gezicht en buik, de man raakte gewond aan zijn buik. Geen van beiden is in levensgevaar. Een politieagent liep steekwonden op in zijn schouder, maar hij is al ontslagen uit het ziekenhuis.

Volgens de politie handelde de man van 25 waarschijnlijk alleen. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen bij de aanslag betrokken waren, al zoekt de politie nog naar bevestiging daarvan. De dader gebruikte bij de aanval een keukenmes. Er is ter plekke nog een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat ook van hem was.