Gewapende mannen doden 37 burgers in Mali

In het midden van Mali, in de Mopti-regio, hebben gewapende mannen 37 burgers gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en er zijn huizen in brand gestoken.

Volgens persbureau AFP waren de slachtoffers leden van het Fulani-volk. De daders zouden Donzo-jagers zijn, ook wel bekend als Dozo's. Die zouden in juni ook verantwoordelijk zijn voor de dood van 24 Fulani.

Afgelopen jaar zijn in Mali honderden doden gevallen door etnisch geweld tussen diverse nomadenvolken. De volken strijden over toegang tot water en land.

Ook moslimextremisten zijn actief in Mali en zij maken graag gebruik van de problemen tussen de volkeren om zoveel mogelijk geweld te creƫren.