Man komt om in woningbrand Axel, mogelijk aangestoken

Bij een brand in een woning in het Zeeuwse Axel is vanmiddag een onbekende man om het leven gekomen. De brandweer vond in het huis aan de Singelweg meerdere brandhaarden en houdt daarom rekening met brandstichting.

De brandweer bestreed het vuur met drie wagens en een hoogwerker. Het slachtoffer is nog vergeefs gereanimeerd, hij overleed ter plekke. De woning en de directe omgeving zijn afgezet voor sporenonderzoek.

In het verleden rolde de politie in de woning meerdere hennepkwekerijen op. Maar vandaag werd er geen nieuwe kwekerij gevonden. Wél blijkt dat de elektriciteit illegaal werd afgetapt; in het verleden was de stroom in de woning afgesloten.