Congo legt internet plat in aanloop naar verkiezingsuitslag

Op last van de autoriteiten zijn het internet- en sms-verkeer in de Democratische Republiek Congo voor een tweede dag platgelegd. De spanning in het land loopt op in afwachting van de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Zowel de regerende coalitie als de oppositie claimt de overwinning. De uitslag wordt pas komende zondag bekend.

Een adviseur van president Kabila heeft laten weten dat het internet onbruikbaar blijft tot aan de officiële verkiezingsuitslag. De maatregel is volgens hem bedoeld om te voorkomen dat "fictieve uitslagen" via sociale media worden verspreid. "Dat zou kunnen leiden tot chaos."

Ook de populaire radiozender Radio France Internationale is uit de lucht gehaald en een van RFI's correspondenten in Congo is zijn accreditatie kwijt. Hij heeft volgens de autoriteiten niet-officiële verkiezingsresultaten van de oppositie bekendgemaakt.

In Kinshasa hebben de ambassades van de EU, de VS en enkele andere landen de Congolese regering gevraagd de internetblokkade te beëindigen.

Ebola en geweld

De stembusgang verliep turbulent, doordat Congolezen in ebola-gebieden niet hun stem konden uitbrengen, en geweld en logistieke problemen ook elders het stemmen onmogelijk maakten.

De Verenigde Naties hebben rapportages ontvangen over milities en veiligheidstroepen die op verschillende plekken kiezers intimideerden zodat ze maar op één kandidaat durfden te stemmen. Volgens de regering gaat het om kleine onregelmatigheden en zijn de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen.

Congo heeft nog nooit een democratische machtswisseling meegemaakt, en de angst voor geweld is groot. "Als de verkiezingsuitslag niet eerlijk is, breken er overal in deze stad onlusten uit", zei een inwoner van de stad Goma, een bolwerk van de oppositie, tegen Reuters.