Dronken vrouw ramt politieauto op snelweg, agent zwaargewond

De agenten kwamen door de klap knel te zitten in hun auto. Ze zijn door de brandweer bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is er slecht aan toe, maar buiten levensgevaar. De andere agent kon na een behandeling weer naar huis.

De vrouw bleef ongedeerd. Toen agenten haar aanspraken, roken ze dat ze gedronken had. Een blaastest op het bureau bevestigde dat: ze had meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Haar rijbewijs is ingenomen, meldt Omroep Gelderland.