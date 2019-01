Fransen met Oud en Nieuw vast in kermisattractie

In de Franse stad Rennes hebben kermisgangers Oud en Nieuw moeten vieren in een vastgelopen attractie. De 52 meter hoge BomberMaxxx was op het hoogste punt vastgelopen, waardoor acht mensen vast kwamen te zitten, onder wie vijf tieners.

Volgens de eigenaar van de attractie was een onderdeel afgebroken, waardoor de attractie blokkeerde. De bezoekers liepen volgens hem geen gevaar. "We zagen vonken, hoorden een metalen geluid en vreesden het ergste", zei de moeder van een van de kermisgangers.

Aanvankelijk probeerde de brandweer de gestrande bezoekers met een ladderwagen te bereiken, maar die was 20 meter te kort. Daarop werd een helikopter ingezet om acht een voor een uit de gondels te takelen.

Champagne

De eerste geredde persoon was vlak voor middernacht weer terug op vaste grond, de laatst werd rond 06.00 uur bevrijd, negen uur nadat de attractie stil was komen te staan. "Ik dacht dat ik nooit vrij zou komen. Het was erg traumatisch. Het was lang, koud, en beangstigend."

"Volgens jaar blijf ik thuis met mijn champagne", stelde een andere geredde persoon.